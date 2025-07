A Francesco Adamo di RTM il Premio PRT 2025 per l’eccellenza radiofonica siciliana

Belpasso, 31 Luglio 2025 – un importante riconoscimento per la radiofonia locale a Francesco Adamo, direttore di Radiortm. È. stato insignito del Premio PRT 2025 come eccellenza radiofonica siciliana. Il premio, che celebra le figure più meritevoli del panorama radiotelevisivo regionale, è stato consegnato domenica 27 luglio a Belpasso, durante una serata dedicata alle emittenti di radio e TV della Sicilia.

Il riconoscimento a Francesco Adamo non è solo un tributo alla sua professionalità, ma premia anche l’impegno e la passione che da anni contraddistinguono la linea editoriale di Radiortm. Con una programmazione attenta alle dinamiche locali, un’informazione puntuale e un forte legame con il territorio, la radio si è affermata come un punto di riferimento per la comunità.

Il Premio PRT 2025 conferma ancora una volta il ruolo centrale di realtà come Radiortm nel tessuto comunicativo siciliano, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce a mantenere viva e dinamica l’informazione locale.

