Ristori incendi luglio 2025, ok della Commissione Bilancio

Palermo – La Commissione Bilancio che vede tra i componenti l’Onorevole Ignazio Abbate, ha approvato l’apposito emendamento per fornire i ristori necessari a quanti, aziende e privati, sono stati fortemente danneggiati dagli incendi di grandi dimensioni avvenuti in Sicilia fino a questo mese di luglio 2025. “Questo è un importante passo avanti – dichiara l’Onorevole Abbate della DC – per garantire ai nostri conterranei danneggiati dagli incendi la possibilità di ricevere i ristori necessari per superare le difficoltà causate da questi eventi calamitosi. Adesso tocca alle Amministrazioni Locali chiedere nel più breve tempo possibile la dichiarazione dello stato di calamità ed inoltrarlo al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per avviare l’iter dei ristori. In tempi record stiamo fornendo l’aiuto ai nostri conterranei danneggiati da questi eventi calamitosi, come avevo già annunciato la scorsa settimana. Questo è il risultato del lavoro congiunto della Commissione e delle istituzioni regionali, che stanno lavorando per garantire ai siciliani la protezione e il sostegno di cui hanno bisogno. La nostra priorità è garantire ai danneggiati la possibilità di ricevere i ristori necessari per superare le difficoltà causate da questi eventi calamitosi”.

