Modica. Sabato 2 agosto l’evento “Verso…Casa Quasimodo”, tra San Giorgio e San Pietro

Modica – Sabato 2 agosto, dalle 18:00 alle 22:00, l’antica Via Posterla di Modica diventerà il palcoscenico urbano dell’evento culturale “Verso…Casa Quasimodo”. La manifestazione, promossa dall’Associazione La Contea Creativa, in collaborazione con le Associazioni VIA e Proserpina- Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo e con il patrocinio gratuito del Comune di Modica, vuol valorizzare l’antico quartiere medievale “Corpo di Terra” – tra i Duomi di San Giorgio e San Pietro – e rendere omaggio ai luoghi della memoria del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo. Per l’occasione Via Posterla sarà animata da esposizioni di artigianato locale con laboratori dal vivo, estemporanee di disegno e pittura a cura di artisti locali e letture di poesie a cura della poetessa Silvana Blandino e del gruppo “I giovani di Quasimodo”. Il programma comprende, inoltre, il tour guidato “La Città di Quasimodo”, con partenza alle ore 18:30 dalla scalinata del Duomo di San Pietro, per poi concludersi presso la Casa natale del poeta premio Nobel (ticket adulti €10.00 incluso il Museo Casa Natale “Casa Quasimodo”). Per info e prenotazioni (anche su WhatsApp): 3389835959- 3315876218.

