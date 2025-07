Inner Wheel. Una serata sotto le stelle per la solidarietà a Scicli

Scicli, 21 luglio 2025 – Giovedì 7 agosto, Via Francesco Mormino Penna, nel cuore della splendida Scicli barocca, si illuminerà non solo delle sue consuete luci serali, ma anche di quelle della solidarietà. L’International Inner Wheel Club di Scicli, sotto la guida della sua presidentessa Mela Monaco, organizza una speciale “Serata sotto le stelle” con l’obiettivo di raccogliere fondi per una causa nobile: l’acquisto di attrezzature dedicate ai bambini disabili.

L’appuntamento è fissato per le 20:30 e promette di essere un’occasione unica per unire il piacere di una cena raffinata in una delle vie più suggestive della città, patrimonio UNESCO, al profondo significato di un gesto di generosità.

“A Scicli, perla barocca – spiega con entusiasmo Mela Monaco – si svolgerà una cena della solidarietà, patrocinata dal Comune. Contiamo di ricavare una somma per l’acquisto di attrezzature per bambini disabili”.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Scicli, sottolinea l’impegno costante dell’International Inner Wheel Club nel promuovere attività di servizio e sostegno alla comunità locale. La scelta di Via Francesco Mormino Penna come location non è casuale: la sua bellezza architettonica e l’atmosfera che si crea al calar della sera renderanno la serata ancora più memorabile per tutti i partecipanti.

Questa cena rappresenta un’opportunità concreta per contribuire a migliorare la qualità della vita dei bambini con disabilità, fornendo loro gli strumenti e le attrezzature necessarie per affrontare al meglio le sfide quotidiane.

L’International Inner Wheel Club di Scicli invita caldamente la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento, trasformando una serata estiva in un gesto tangibile di amore e supporto per chi ne ha più bisogno.

Salva