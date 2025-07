Calcio. Colpo Grosso del Vittoria a centrocampo: arriva Fabio Bossa

Vittoria, 21 Luglio 2025. Il Vittoria non smette di stupire sul mercato e continua a rafforzare la propria mediana con profili di spessore e personalità. È ufficiale l’arrivo di Fabio Bossa, centrocampista di grande affidabilità ed esperienza, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2025/2026.

Nato nel 1998, alto 1,80 m e destro naturale, Bossa è un giocatore completo, capace di abbinare qualità e sostanza, ordine tattico e intelligenza di gioco. La sua carriera è un susseguirsi di esperienze significative che ne hanno forgiato il profilo. Cresciuto nel vivaio dell’ACR Messina, ha fatto parte della prima squadra in Serie C e Serie D per ben cinque stagioni consecutive, accumulando un bagaglio importante in contesti tecnicamente e mentalmente esigenti.

Successivamente ha indossato la maglia della Pro Favara per tre stagioni, diventandone un punto fermo e un leader indiscusso, e quella del Gela, dove ha continuato a mettersi in luce per la sua leadership e la sua visione di gioco. La sua presenza in campo è sinonimo di equilibrio e lucidità, caratteristiche fondamentali per ogni squadra che ambisce a grandi traguardi.

Le prime dichiarazioni di Fabio Bossa lasciano trasparire un grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Arrivo a Vittoria con grande entusiasmo – ha dichiarato – ho scelto questo progetto perché ho percepito da subito serietà, passione e voglia di costruire qualcosa di importante. So che la piazza è calda, esigente e ambiziosa, proprio come piace a me. Sono pronto a dare tutto me stesso, con umiltà e determinazione, per onorare questi colori.” Parole che fanno ben sperare i tifosi biancorossi, desiderosi di vedere in campo un giocatore con queste motivazioni.

A commentare l’operazione anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, visibilmente soddisfatto dell’acquisto: “Fabio è un centrocampista che volevamo fortemente. Porta con sé un bagaglio tecnico e umano che ci aiuterà molto nello sviluppo del nostro progetto. Sa leggere le partite, gestire i ritmi, guidare i compagni. È uno di quei giocatori che elevano il livello della squadra anche nello spogliatoio. Siamo molto felici di averlo con noi.” Le parole del DS sottolineano non solo le qualità tecniche di Bossa, ma anche il suo impatto positivo sull’ambiente e sullo spogliatoio, un fattore non da poco per la costruzione di un gruppo coeso.

Con l’arrivo di Fabio Bossa, il FC Vittoria aggiunge un altro tassello prezioso al proprio mosaico, continuando con determinazione a costruire una squadra competitiva, equilibrata e affamata. La società sta dimostrando di avere le idee chiare e di voler puntare su giocatori che, oltre alle indubbie qualità tecniche, portino con sé esperienza, leadership e la giusta mentalità per affrontare una stagione ambiziosa. I tifosi possono attendersi un centrocampo di grande spessore, pronto a dettare i ritmi di gioco e a fare da diga davanti alla difesa.

Salva