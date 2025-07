Ragusa. Vietata la permanenza prolungata e forzata di animali d’affezione a condizioni climatiche estreme

Ragusa – Vietata la permanenza forzata e prolungata di animali d’affezione in condizioni climatiche estreme: lo stabilisce una nuova ordinanza del Comune di Ragusa, firmata dal sindaco Peppe Cassì, che si aggiunge au provvedimenti analoghi già adottati nei giorni scorsi ad Acate, Modica ed in altri centri iblei. “Quant’è odioso, in questi giorni di calura estiva – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì -, ritrovarsi fermi al sole senza un filo d’ombra? Dico di più: quanto è pericoloso?

Una domanda da porsi non solo pensando alle persone ma anche agli animali; per questo, nel rispetto delle prescrizioni sancite dalla Legge sui reati contro gli animali n. 82/2025, con apposita ordinanza abbiamo vietato la permanenza prolungata e forzata di cani, gatti o animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esterne prive di ripari ombreggiati, acqua potabile, ventilazione adeguata e accesso a spazi interni durante la stagione estiva o in concomitanza con fenomeni climatici estremi”.

“L’abitudine a lasciare il cane in balcone, senza curarsi del fatto che un conto è farlo in primavera e ben altro è farlo in piena estate, non è purtroppo l’unica cattiva condotta con cui a volte abbiamo a che fare. Sempre nel rispetto della Legge 82/2025 – prosegue l’assessore alla Tutela animali, Andrea Distefano – l’ordinanza vieta di detenere cani alla catena (o mediante corde o strumenti simili, che ne limitano in modo permanente la libertà di movimento), salvo comprovate ragioni sanitarie certificate da medico veterinario o esigenze temporanee di sicurezza debitamente motivate.

La Polizia Locale, in collaborazione con il Dipartimento Veterinario dell’ASP di Ragusa, è incaricata di vigilare sul rispetto dell’ordinanza e di segnalare eventuali violazioni. I trasgressori saranno infatti soggetti a sanzioni amministrative da € 500,00 a € 5.000,00.

Sarà inoltre nostra cura prevedere una campagna di informazione e sensibilizzazione sul benessere degli animali, anche in collaborazione con le associazioni animaliste, sempre presenti e attive sul territorio, e con le autorità sanitarie competenti. Ringrazio in particolar modo l’Oipa di Ragusa, che ha suggerito l’adozione di questa ordinanza”.

Salva