Uomo trovato ferito in Via Gaeta a Vittoria: ipotesi lite familiare

Vittoria, 18 Luglio 2025 – Un uomo di nazionalità albanese è stato trovato questa sera accasciato e in un lago di sangue in Via Gaeta, nel cuore del centro storico di Vittoria. Alcuni passanti, allarmati dalla scena, hanno immediatamente allertato il 118 e le forze dell’ordine.

La vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, ha riportato una profonda ferita al braccio. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’uomo sarebbe uscito ferito dalla sua abitazione in Via La Marmora e avrebbe tentato di mettersi alla guida della sua auto, forse nel disperato tentativo di raggiungere l’ospedale. Tuttavia, giunto in Via Gaeta, la sua corsa si è interrotta bruscamente: l’uomo non è più riuscito a proseguire, è sceso dalla vettura e si è accasciato a terra.

Interrogati dagli agenti, la moglie e il cognato della vittima, entrambi di nazionalità albanese, hanno dichiarato che l’uomo si sarebbe ferito in casa con del vetro. Tuttavia, gli investigatori mantengono un alto livello di cautela e sospettano che la ferita possa essere stata causata nel corso di una lite familiare. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

