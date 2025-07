Danza accademica. L’Accademia Nazionale di Belgrado in primo piano a Ragusa sotto l’egida dello Csen

Ragusa – Gli esami delle allieve iscritte all’Accademia Nazionale di Belgrado “Lujo Davico” hanno concluso una settimana di studio intensivo di danza classica e contemporanea nei locali dell’Asd centro studi danza Mila Plavsic di Ragusa. Protagonisti una cinquantina di allievi non solo dell’Asd Mila Plavsic, iscritta al comitato provinciale Csen Ragusa, ma provenienti da diverse scuole, anche fuori provincia, che hanno seguito le lezioni tenute dai maestri serbi Jelena Cirica e Vladimir Cubrilo. A sostenere gli esami, invece, un gruppo di giovani allieve dell’Asd centro studi danza Mila Plavisc di Ragusa, diretta da Rita Gurrieri e Vladan Jovanovic, dell’Asd La Scuola di Mila di Santa Croce Camerina, diretta da Antonio Cascone e Vladan Jovanovic, dell’Asd New Energy di Grammichele, diretta da Marlisa Nicastro, della Asd Mea Danza di Caltagirone diretta da Dino Platania, iscritte come esterne all’accademia. Sono questi i risultati di un progetto nato tre anni fa che vede una collaborazione tra la sede di Ragusa e l’accademia in questione attraverso cui le allieve che intendono intraprendere un percorso accademico possono sostenere gli esami fino al quarto anno, previa selezione ed appropriata preparazione, presso la sede dell’Asd Csd Mila Plavsic, alla presenza di una commissione esaminatrice. Nel 2025, gli esami, dal primo al quarto anno, con le prime due allieve che hanno completato il ciclo, si sono svolti il 10 luglio, alla presenza della direttrice dell’accademia, Iva Bojovic, e della maestra Jelena Cirica, vicedirettrice dell’accademia di Belgrado e tutor dell’intero progetto. Gli esami sono stati brillantemente superati dalle giovani allieve. “Facciamo i nostri migliori complimenti ai docenti e, soprattutto, alle allieve – spiega il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – per i risultati che hanno ottenuto. Ci auguriamo che il percorso possa continuare e che altri allievi possano cimentarsi lungo questo cammino molto prestigioso”.

(nella foto tutte le allieve che hanno sostenuto gli esami, la direttrice Iva Bojovic, la maestra Jelena Cirica, il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi, e i direttori delle Asd coinvolte, Rita Gurrieri, Vladan Jovanovic, Antonio Cascone, Marlisa Nicastro).

