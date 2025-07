Iblea Acque SpA: contatori idrici smart per tutti, un servizio gratuito che raggiunge ogni utenza

Un servizio gratuito che raggiunge tutte le utenze. Iblea Acque SpA volta pagina e comunica a tutti gli utenti l’avvio dell’attività di sostituzione dei contatori idrici con interventi che prevedono, in maniera gratuita senza onere per gli utenti, l’installazione di dispositivi di ultima generazione. Ad installarli saranno gli operatori incaricati dalla società; operatori che saranno dotati di tesserino di riconoscimento per evitare rischi e truffe. In contemporanea verrà eseguita la lettura del consumo di acqua. La sostituzione prevede il cambio dei vecchi contatori idrici con altri di ultima generazione, del tipo Smart. Questi sono dispositivi che garantiscono la misurazione del consumo di acqua in modo più preciso ed efficiente rispetto ai contatori tradizionali: con essi si va dalla misurazione avanzata alla comunicazione wireless ed alla gestione da remoto. Alla luce di questa nuova stagione sono previsti, per gli utenti, reali vantaggi che vanno dalla riduzione degli sprechi d’acqua all’ottimizzazione del suo utilizzo. Prevista anche una riduzione dei costi di gestione e della manutenzione oltre, naturalmente, alla misurazione dei metri cubi consumati in maniera reale che portano ad un miglioramento della qualità del servizio.

