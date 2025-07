Controlli al mercato di Marina di Ragusa, operazione congiunta di Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri

Ragusa – Salvaguardare i consumatori e il rispetto della leale concorrenza. Con questi obiettivi martedì 15 luglio si è svolta un’operazione congiunta di Polizia Locale, Guardia di Finanza e Carabinieri della locale stazione al mercato di Marina di Ragusa.

Mentre i Carabinieri hanno provveduto a fornire supporto e a procedere al controllo della documentazione, la Polizia Locale ha operato il sequestro per commercio abusivo di circa 100kg di pomodori e 60kg di uva di ignota provenienza e quindi non sicuri per i consumatori, nonché di circa 800 paia di calze. Emessi inoltre 3 verbali per occupazione non conforme del suolo pubblico, che comportano una sanzione di €173 cadauno.

Sono stati ben 6 i verbali emessi dalla Guardia di Finanza per omessa installazione del misuratore fiscale, con sanzioni da € 1.000 a € 4.000.

