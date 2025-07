Nuovo scoutman all’Avimecc Modica, Alessandra Oggioni sarà il nuovo tassello dello staff di Enzo Distefano

Modica – Nuovo arrivo nello staff tecnico dell’Avimecc Modica. Si tratta di Alessandra Oggioni, che per la stagione 2025/2026 ricoprirà il ruolo di scoutman della prima squadra che parteciperà al campionato di serie A3.

Originaria di Vimercate, la classe 1997, Alessandra Oggioni arriva a Modica dopo una breve carriera da pallavolista, che ha presto abbandonato per dedicarsi a quella di scoutman e allenatrice. Da scoutman ha lavorato per due stagioni in serie C al GSA Carate Brianza, dove ha ricoperto anche il ruolo di vice allenatore conquistando la promozione in serie B e vinto la Coppa Italia Lombardia. A livello nazionale ha lavorato come scout e vice allenatore in serie B2 femminile con il Concorezzo e in B maschile con il Besana e nel 2023 ha conseguito il terzo grado di maestra di beach volley. Ora la sua prima esperienza lontano da casa e nel profondo Sud, dove sarà l’addetta ai numeri della formazione biancoazzurra della Città della Contea.

“La proposta arrivata dall’Avimecc Modica – spiega Alessandra Oggioni – è arrivata in maniera inaspettata ma con un tempismo perfetto. Per me la scorsa stagione è stata ricca di soddisfazioni, ma sentivo il bisogno di uscire dalla mia zona di comfort. Sono molto grata all’Avimecc Modica per avermi dato questa opportunità che – continua – mi darà la possibilità di vedere e mettermi a confronto con un livello di pallavolo superiore rispetto a quello con cui mi sono confrontata finora. Non conosco personalmente nessuno dei giocatori che comporranno la rosa della prossima stagione, ma – conclude Alessandra Oggioni – sto guardando le partite dello scorso campionato per iniziare ad ambientarmi e arrivare pronta e motivata alla prossima stagione”.

A dare il benvenuto ad Alessandra Oggioni è il tecnico Enzo Distefano:

“Sono contento di avere con noi per la prossima stagione Alessandra Oggioni – dichiara il tecnico dell’Avimecc – che ha scelto di venire nel profondo Sud per confrontarsi in serie A3 dopo le esperienze in Lombardia in categorie minori sia nel maschile, sia nel femminile. Sono felice anche perchè una giovane professionista come lei si affaccia a questo mondo e nel volley maschile, lontano da casa scommettendo sia su se stessa e sulla società e lo staff che l’accoglierà come solo nel meridione siamo in grado di fare. Ho già avuto modo di parlare con lei e sono sicuro che riuscirà a dare il suo apporto perchè ho capito che è una ragazza seria a cui piace lavorare e che vuole mettersi in gioco nella vita e in questo lavoro. Siamo tutti pronti ad accoglierla e – conclude coach Distefano – siamo certi che si renderà utile alla nostra causa e non vediamo l’ora di accoglierla a Modica con il calore che da sempre ci distingue”.

