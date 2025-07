Modica saluta il Comandante Saro Cannizzaro: una missione lunga dieci anni

Modica – La città di Modica si prepara a salutare un volto familiare e stimato: Saro Cannizzaro, Comandante della Polizia Municipale, che dopo dieci anni di onorato servizio alla guida dei vigili urbani e una carriera ben più lunga in divisa, annuncia il suo “collocamento a riposo”. L’annuncio è giunto con un lungo e sentito post sulla pagina social della Polizia Locale di Modica, accompagnato da una foto che lo ritrae accanto al Sindaco Maria Monisteri.

“È difficile racchiudere in poche parole un percorso così lungo e significativo – scrive Cannizzaro, sottolineando come essere Comandante non sia stato solo un ruolo professionale, ma una vera e propria missione. Ha avuto il privilegio di vivere a stretto contatto con la città, conoscerne le sfide, le gioie e le necessità, contribuendo a renderla un luogo più sicuro, ordinato e accogliente.

Il Comandante non ha mancato di esprimere un sentito ringraziamento a tutti i concittadini modicani per la fiducia, la collaborazione e anche le critiche costruttive, che lo hanno sempre spinto a fare meglio. Ha evidenziato come il rispetto e la comprensione dei cittadini siano stati il motore del suo operato quotidiano.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai colleghi della Polizia Locale, una “seconda famiglia” che ha affrontato sfide complesse, lavorando fianco a fianco, giorno e notte, con spirito di sacrificio e dedizione. Nonostante le sfide legate all’organico, Cannizzaro ha rimarcato l’eccezionale professionalità e il senso del dovere dimostrato da tutto il team.

Tredici regolamenti e un “Hallelujah” per il mondo

In questi dieci anni, la gestione di Cannizzaro ha portato alla redazione di ben tredici nuovi regolamenti, tra cui spiccano quello di Polizia Locale (che ha sostituito una versione vecchia di 40 anni), quello di Polizia Urbana con Daspo, e quelli dedicati al Mercato dell’Antiquariato, ai disabili, agli artisti di strada, ai parcheggi rosa, agli ausiliari del traffico e agli ispettori ambientali. Un impegno che dimostra la volontà di modernizzare e adattare le normative alle esigenze della città.

Il Comandante si è detto orgoglioso di aver guidato un Corpo così valoroso, esortandoli a continuare a servire Modica con la stessa passione e integrità.

La gratitudine di Cannizzaro si estende anche a tutte le Autorità civili, militari e religiose con cui ha collaborato, sottolineando l’importanza della sinergia tra le istituzioni per il benessere della collettività. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai due sindaci che gli hanno permesso di vivere questa esperienza, Ignazio Abbate e Maria Monisteri, per averlo scelto e per non aver mai imposto atti con cui non fosse d’accordo.

Lasciare la divisa è un passo importante, ma Cannizzaro porta con sé un bagaglio inestimabile di esperienze, ricordi e l’affetto di tante persone. Continuerà a guardare a Modica, “città che amo profondamente”, con lo stesso amore e speranza, convinto che il suo futuro sia nelle mani capaci di chi continuerà a lavorarvi per il bene comune.

Tra i “fiori all’occhiello” di questi dieci anni, il Comandante ha menzionato la pubblicazione del brano “Halleluja” durante il periodo del Covid, che ha registrato milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, a dimostrazione di una gestione che ha saputo andare oltre il mero aspetto burocratico.

Sul fronte professionale, Cannizzaro ha lavorato instancabilmente per migliorare la qualità dei servizi, anche sobbarcandosi personalmente doppi turni senza ritorni economici. Ha dotato i suoi colleghi di sistemi di autodifesa come giubbotti antiproiettile, distanziatori, bodycam e spray al peperoncino antiaggressione. Ha informatizzato il comando con impianti modernissimi e adottato il piano di sicurezza “Decreto Vigna” per la sede.

Tra le iniziative proposte, il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), in attesa di adozione da parte del consiglio comunale, e i sistemi di videosorveglianza con oltre cento telecamere aggiuntive. La Polizia Locale di Modica si è anche dotata di divise tattiche (prime in provincia), e ha implementato sistemi di safety con blocchi in calcestruzzo, forse unici in Sicilia. Non è mancata una gestione social attiva con il sito www.poliziamunicipalemodica.it, il profilo Facebook “Polizia Locale Modica”, e contatti Telegram e WhatsApp.

Con il suo ritiro, Modica saluta un Comandante che ha lasciato un’impronta significativa, modernizzando il corpo e rafforzando il legame con la comunità.

Salva