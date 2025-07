Genitori e figli nell’era digitale: successo per l’incontro promosso dal Lions Club Modica ad Ispica

Ispica – Domenica 13 luglio, alla presenza di oltre cento partecipanti nella suggestiva location del sagrato della Basilica della Santissima Annunziata di Ispica, si è tenuto l’evento “genitori e figli nell’era digitale”, promosso dal Lions Club Modica, presieduto da Sonia Calabrese. L’iniziativa ha offerto un prezioso momento di confronto aperto e costruttivo sul ruolo educativo dei genitori nell’epoca digitale, proponendo interessanti spunti di riflessione sulle sfide, i rischi e le opportunità che il mondo digitale presenta nella crescita dei figli. Dopo i saluti istituzionali della presidente del Lions Club Modica, Sonia Calabrese, e del sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, è intervenuto il pedagogista Giuseppe Raffa, autore del libro “quella carezza della sera”. Nel suo intervento, Giuseppe Raffa ha approfondito temi cruciali come: la crisi delle famiglie e l’abbandono educativo, le implicazioni della rivoluzione digitale, la nuova violenza giovanile, l’importanza di comprendere i mondi dei ragazzi e una genitorialità fondata su osservazione, ascolto, speranza e passione. Sono seguiti gli interventi di Don Manlio Savarino, parroco della Basilica della Santissima Annunziata, di Marco Santoro, assistente sociale e assessore del Comune di Ispica, e di Laura Bellio, psicologa e psicoterapeuta. A moderare il dibattito è stato il giornalista Giuseppe Walter Buscema, socio del Lions Club Modica e primo vice Governatore del Distretto Sicilia 108Yb del Lions International. “In una società in continua trasformazione, non possiamo dare per scontato che i genitori siano sempre pronti ad affrontare le sfide educative. Nel corso dell’evento – ha dichiarato Sonia Calabrese, presidente del Lions Club Modica – è emerso che per poter davvero accompagnare i figli nella complessità del mondo digitale, è indispensabile formare e sostenere chi ha il compito di crescerli”.

