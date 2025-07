Sotto le Stelle di Hollywood. Successo per il Concerto Sinfonico a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi – Una serata da incorniciare quella di sabato 12 luglio, in Piazza Duomo, dove la musica ha incontrato la magia del cinema nel concerto sinfonico “Hollywood Gala”, offerto dall’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Un evento gratuito e partecipatissimo, capace di trasformare il cuore del borgo ibleo in un autentico teatro sotto le stelle. A dirigere con maestria la prestigiosa compagine orchestrale è stata la direttrice Carmen Failla, che ha saputo guidare il pubblico in un emozionante viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore del grande schermo. Ogni brano eseguito ha saputo evocare immagini, ricordi ed emozioni, in un crescendo di entusiasmo e applausi.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Chiaramonte Gulfi presieduta da Lucio Molè, ha rappresentato non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per valorizzare il talento musicale del territorio. Durante la serata, infatti, è stato conferito un riconoscimento speciale ai giovani musicisti chiaramontani Matteo e Giovanni Cutello, simbolo di una nuova generazione di artisti in ascesa. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno saputo coniugare cultura, emozione e partecipazione popolare in un evento capace di lasciare il segno. Piazza Duomo gremita, occhi puntati sul cielo e cuori colmi di musica: “Hollywood Gala” si conferma un successo che resterà nella memoria collettiva. Nella foto un momento del concerto di ieri sera a piazza Duomo.

Un plauso sentito va agli artisti, alla direzione del Teatro Massimo Bellini e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria serata all’insegna dell’arte e della bellezza.

