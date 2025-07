M5S. Cassì e il passaggio a Fi, Hassen: “Si autopresenta, smentendo sé stesso e incarnando la peggiore politica”

Ragusa – “Cassì e la politica dei tre forni. Quella che all’ex Provincia vede una maggioranza, al Comune di Ragusa un’altra e che adesso vede l’ingresso a Forza Italia in vista di Palermo o Roma. Insomma, quel sindaco di Ragusa che aveva sbandierato ai quattro venti di incarnare il “nuovo” e che si è invece dimostrato ancora peggio della politica più vecchia: quella nella quale pur di fare carriera si è disposti a contraddire se stessi”. Lo dice la rappresentante del Gruppo territoriale M5S di Ragusa, Najla Hassen, all’indomani del post del primo cittadino che, di fatto, annuncia il proprio ingresso in Fi. “Come dimenticare espressioni come “I partiti sono gusci vuoti”, pontificate in campagna elettorale al solo scopo di attrarre consenso? E come si ha il coraggio di definire adesso Forza Italia, come un partito che “ha fatto della moderazione, della competenza e della rassicurante sobrietà del suo leader nazionale Antonio Tajani (quello che ha detto a chiare lettere che lo ius Scholae non era una priorità facendo inversione a U rispetto al giorno precedente) le cifre distintive”, ma anche il presidente della regione Renato Schifani come “un riferimento politico di riconosciute capacità”? Forse quelle che hanno portato, in provincia di Ragusa, le infrastrutture a zero – prosegue Hassen -. Suona strano, tra l’altro, che né l’uno né l’altro, chiamati in causa da Cassì, abbiano presentato l’ingresso del primo cittadino ragusano nel proprio partito, ma sia stato Cassì stesso ad auto presentarsi all’interno del partito di Berclusconi e Dell’Utri. E tutto questo solo all’indomani della conferenza stampa di Leontini e Cugnata che non avevano risparmiato critiche all’imminente ingresso del sindaco di Ragusa in Forza Italia. Insomma, rapporti interni che sono già logori ancora prima di cominciare. La verità è che il lungo e confuso post del primo cittadino con il quale, goffamente, comunica la notizia, è solo un modo per confondere ancora una volta gli elettori. Ma la gente non è stupida, e siamo certi che ha già visto il vero volto di Cassì”.

