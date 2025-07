Il Memorial “Nino Viola” di calcio 7 entra nel vivo: stasera le due semifinali, domenica sera la finale

Modica – E’ giunto alle fase finale la XXV^ edizione del Memorial “Nino Viola” di Calcio a 7, che si sta disputando sui campi in sintetico del Centro Sportivo Airone.

Domenica scorsa, infatti, si sono disputate le partite dei quarti di finale, che hanno regalato al numeroso pubblico presente sulle tribune del centro sportivo di Via Rocciola Scrofani, qualche sorpresa con l’eliminazione di qualche testa di serie e delle conferme.

Nelle due gare disputate alle 20 si registra la vittoria per 3 – 0 della Vetreria Carpenzano che guadagna un posto in semifinale a spese della Falegnameria Clad. Nell’altro match , invece, a staccare il pass per la semifinale di stasera è stata la Beauty Man che si è imposta con il punteggio di 5 – 2 sulla Matteini Teloni che lascia così la competizione.

Nella prima delle due partite delle 21, è arrivata l’eliminazione di una delle teste di serie. La Piscine Sirio Sport, infatti, ha fermato il suo cammino nel torneo in memoria dell’indimenticabile centrocampista del Modica Calcio, finendo k0 nel faccia a faccia con la Car.Al che si è imposta con il punteggio di 5 – 2.

Stasera, invece, sono in programma le due semifinali in cui le quattro squadre vittoriose nei quarti si giocheranno l’accesso alla finalissima del Memorial in programma domenica sera.

Questi gli accoppiamenti:

domenica 13 luglio ore 21 Vetreria Carpenzano – Car.Al

domenica 13 luglio ore 22 Casa della Frutta – Beauty Man

Salva