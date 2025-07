Ragusa in Movimento. Cassì in flessione nel gradimento, fare entrare i partiti nell’esperienza della giunta”

Ragusa – “Il re è nudo. I dati parlano chiaro. Il gradimento di Cassì è in caduta libera. In due anni perdere il 7% di gradimento non è affare da poco. Significa che c’è qualcosa che non va. La città se n’è accorta. Il sindaco un poco meno perché continua a dichiarare che va bene così. Ma va bene così che cosa esattamente?”. Lo afferma il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, secondo cui questo segnale è fin troppo evidente riguardo a scelte che non sono state apprezzate dai cittadini. “Il primo cittadino – prosegue Chiavola – continua a muoversi su direttrici che non sono condivise. Dalla gestione del servizio di igiene ambientale alle soluzioni trovate per siti come il castello di Donnafugata o il teatro Falcone Borsellino e non dimentichiamo l’aspetto della rigenerazione urbana e delle iniziative a favore dei disabili e delle disabilità, come da programma elettorale: tutti aspetti disattesi. Così come la casa protetta di via Berlinguer che ancora non apre o la riqualificazione di via Roma che resta solo un buon proposito espresso nel programma elettorale senza che nulla sia accaduto. In questo contesto era stata inserita anche la rifunzionalizzazione dei bassi del palazzo ex Ina. Eppure, pure in questo senso, tutto fermo. Quindi, nulla di cui stupirsi se il sondaggio penalizza Cassì. Era inevitabile. Questi primi due anni del secondo mandato sono stati vissuti con l’acceleratore al minimo. E la gente se n’è accorta. E ha punito il sindaco. E’ evidente che questa situazione, così com’è, non può più andare. Bisogna rivedere l’azione politica, garantire maggiore incisività. E, soprattutto, basta con la farsa del civismo. E’ fin troppo evidente che è arrivato il momento dei partiti per la giunta municipale di palazzo dell’Aquila”.

