Un nido di Caretta caretta alla Riserva Irminio

Ragusa – Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un nido di tartaruga marina Caretta caretta all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica Macchia Foresta Fiume Irminio, lungo la costa ragusana.

“Un evento straordinario per l’area protetta gestita dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa che per la prima volta accoglie un nido di Caretta caretta. Questo ritrovamento è un segnale importante per la biodiversità e per la qualità ambientale del nostro territorio. Ora bisogna vigilare affinché il nido non venga manomesso e affinché i piccoli riescano a completare il loro percorso verso il mare”, dichiara la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Il sito è stato immediatamente messo in sicurezza e verrà costantemente monitorato dal personale della Riserva, in collaborazione con volontari ed enti competenti. È stata informata anche la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Il tempo di incubazione è di circa 50 giorni, pertanto la schiusa è prevista per la settimana di Ferragosto, un momento delicato che richiederà la massima attenzione per garantire ai piccoli di raggiungere il mare in sicurezza. Si invitano visitatori e bagnanti a rispettare le indicazioni fornite sul posto, evitando di avvicinarsi all’area delimitata, e a ridurre al minimo luci artificiali e rumori in prossimità del nido.

