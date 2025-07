Scicli, turismo, strade e impianti sportivi: le interpellanze dei consiglieri alla Giunta Marino

SCICLI – – Turismo, infrastrutture stradali e impiantistica sportiva sono stati i temi centrali delle interpellanze presentate all’Amministrazione Marino durante l’ultimo Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza Puglisi, Muriana, Bonincontro e Arrabito si sono fatti portavoce delle quotidiane sollecitazioni avanzate dai cittadini, evidenziando la necessità di risposte concrete da parte della giunta.

La prima interpellanza ha posto l’accento sul turismo, un settore cruciale per l’economia locale. I consiglieri hanno chiesto all’assessore competente quali iniziative siano state intraprese o siano in programma per incentivare i flussi turistici. Fondamentale è stata anche la richiesta di conoscere se siano previste attività di promozione turistica e l’ammontare delle risorse economiche messe a disposizione per tale scopo, inclusa la somma destinata al cartellone estivo. L’obiettivo è chiaro: capire la strategia dell’Amministrazione per valorizzare le attrattive della città e attrarre visitatori.

Altrettanto urgenti sono state le sollecitazioni relative allo stato delle strade cittadine. I consiglieri hanno espresso le lamentele dei cittadini riguardo le condizioni precarie del manto stradale, descritto come “asfalto crepato in stile sanpietrini”. La situazione è aggravata dalla presenza di tombini divelti, dislivellati o affossati, che rappresentano un serio pericolo sia per la circolazione veicolare che per la sicurezza dei pedoni. La richiesta all’assessore è di conoscere quali interventi siano previsti per affrontare questa problematica che incide direttamente sulla quotidianità dei residenti.

Infine, un’interpellanza specifica è stata dedicata all’impiantistica sportiva. I consiglieri hanno chiesto se sia stato predisposto un piano di interventi dettagliato per lo Stadio “Ciccio Scapellato”, e in tal caso, quali siano e quando verranno eseguiti. Hanno inoltre domandato quali atti concreti siano stati adottati per la riqualificazione, il recupero e la messa a norma dell’importante struttura. L’interpellanza ha riguardato anche il Geodetico e il polivalente di Jungi, chiedendo informazioni su eventuali interventi volti al loro miglioramento.

I consiglieri Puglisi, Muriana, Bonincontro e Arrabito hanno ribadito l’impegno a proseguire nella loro “politica del fare”, sottolineando che la priorità dell’Amministrazione deve sempre essere il benessere dei cittadini e della città.

