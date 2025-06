Risate a crepapelle con “Il Paraninfo” di Capuana: un Successo allo Spazio Cultura “Giorgio Sparacino” di Modica

Modica ha riso di gusto ieri sera, grazie alla messa in scena de “Il Paraninfo” di Luigi Capuana presso lo Spazio Cultura “Giorgio Sparacino”. Una commedia coinvolgente che ha saputo intrattenere il pubblico con le sue risate genuine e la sua brillante interpretazione. La regia originale di Giorgio Sparacino, ripresa dal figlio Alessandro, ha dato nuova vita a un classico del repertorio siciliano.

Le disavventure di Don Pasquale Minnedda, un ex brigadiere affetto da un’insolita ossessione per l’arte del “combinare matrimoni”, hanno catalizzato l’attenzione e l’ilarità degli spettatori. Un personaggio intramontabile che, grazie alla maestria degli attori, è tornato a far sorridere e riflettere.

Il cast si è dimostrato all’altezza del compito, offrendo performance di alto livello. Il protagonista, Alessandro Sparacino, ha guidato la compagnia con brio e carisma. Al suo fianco, Angela Abela, Enzo Amore, Lorenzo Arena e Pino Arestia, Alessia Ballarò, Miriam Pisana, Marilena Careno, Dody Cottone, Mariella Frasca e Alessandra La Perna hanno contribuito a creare un ensemble affiatato e convincente.

In definitiva, “Il Paraninfo” è stata una serata di teatro ben riuscita, capace di divertire e di valorizzare il patrimonio culturale siciliano, confermando ancora una volta l’importanza di spazi come lo Spazio Cultura Giorgio Sparacino per la promozione dell’arte e della cultura locale.

