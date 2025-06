Ragusa, Mauro: “iblea Acque, lo scandalo continua. Cassì convochi l’assemblea dei soci”

Ragusa – Il consigliere Gaetano Mauro riprende la considerazione che gli affibbia, spesso, il sindaco Cassì -Lei è abituato ad un certo modo di fare politica – e la fa sua a proposito di Iblea Acque.

“Dopo la riunione del CdA della società in house, per l’approvazione del bilancio, ne viene fuori un esito sintomatico di una situazione che potremmo definire premeditata per lasciare lo status quo – afferma Mauro – l’approvazione del terzo bilancio coincideva con la fine del mandato, già tanto discusso, dell’Amministratore Unico, ing. Poidomani.

I Sindaci dovevano farsi trovare pronti con proposte e iniziative per il futuro della società, soprattutto alla luce delle tante polemiche che l’hanno investita, anche recentemente ed invece si è deciso di rinviare ogni discussione, non fra 15 giorni, non fra un mese ma, addirittura, fra un mese e mezzo, tutto aggiornato al 15 settembre.

Mauro è un fiume in piena: “A tutti i rilievi e le irregolarità, alcune ammesse dallo stesso sindaco Cassì, Presidente del Comitato del controllo analogo, si aggiunge l’enorme esposizione debitoria nei confronti di alcuni Comuni, la posizione di Poidomani, giudicata irregolare da un parere legale richiesto dagli stessi sindaci, con conseguente trasmissione di una diffida trasmessa a quest’ultimo per la restituzione di € 200.000, stride con l’ultima proroga decisa, ma non basta – aggiunge Gaetano Mauro che evidenzia due situazioni che giudica, quantomeno, totalmente inopportune –

Afferma Mauro: “Ci sono state, di recente, assunzioni del tutto discutibili, appunto, se non altro per opportunità, dalla società si guardano bene a comunicare queste assunzioni, come pure non ci sono comunicati stampa per l’ultima marachella dell’Amministratore Unico che, a pochi giorni della fine del suo mandato, ha pensato bene di deliberare alcune premialità per i tre dirigenti: oltre 15.000 euro ciascuno per Indennità ad personam, per indennità di risultato e per indennità per specifici funzioni, come da determina dell’AU n. 217 del 25 giugno u.s.”

Conclude Mauro: “Penso che alla luce della pesante situazione debitoria della Società Iblea Acque, tale determinazione cozza, quanto meno, con la buona amministrazione e con il buon senso, a meno di non ammettere che queste persone sono talmente abituate a fare politica in una certa maniera, da sentirsi intoccabili.

Questa situazione denota che vi sono soggetti, dentro e fuori dal contesto politico, che ritengono di poter decidere tutto quello che vogliono, c’è una condizione al limite del tollerabile.”

C’è solo da sperare che nei diversi consigli comunali ci sia uno scatto di dignità e precise prese di posizione contro i sindaci che si ostinano a perpetuare, ancora, questa situazione.”

L’appello di Mauro: “il Sindaco Cassì convochi immediatamente l’Assemblea dei Soci di Iblea Acque per ripristinare la legalità e nominare la nuova governance”

Salva