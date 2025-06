La Dc di Modica e la richiesta di riduzione degli stipendi. M5S: “Dov’erano quando Abbate ha portato la città in dissesto?”

Modica – “Qualche giorno fa a Modica si è svolto un consiglio comunale abbastanza acceso, durato circa sei ore. In mezzo alle tensioni e litigi tra maggioranza e opposizione, ci ha colpito la proposta avanzata dalla Dc, attualmente all’opposizione, ovvero quella di ridurre gli stipendi dell’amministrazione e dei consiglieri comunali”. Lo dicono gli esponenti del gruppo territoriale del M5S di Modica. “Nonostante l’iniziativa sia stata bocciata, ci chiediamo, come Movimento 5 Stelle, se possa bastare così poco a “pulire la coscienza” di chi ha contribuito a portare la città al dissesto finanziario, con un debito in attesa di quantificazione, ma che ormai sembra supererà i 200 milioni di euro. Un gesto che ci sembra un vero e proprio insulto a tutti i Modicani, viste le somme minime che sarebbero state recuperate, quando questi stessi consiglieri hanno visto le amministrazioni Abbate e poi Monisteri, di cui hanno fatto parte, spendere somme di denaro enormi pur sapendo di non averle in cassa, rifiutando pagamenti dovuti o creando debiti con una facilità estrema, senza protestare o dissociarsi. Forse non hanno protestato perché anch’essi hanno usato queste somme per farsi la campagna elettorale? Forse perché così si sono accaparrati i voti di un elettorato che si è fidato della loro gestione amministrativa e delle loro dichiarazioni ottimistiche? L’unica nota positiva che abbiamo riscontrato in questo consiglio comunale è stata la posizione netta sulla situazione in Medio Oriente e dall’approvazione della mozione che chiede l’immediato cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento della Palestina come Stato”.

