Modica : Domani alzabandiera blu nelle spiagge e nei lidi di Marina di Modica e Maganuco

Domani, sabato 28 giugno, alle h.11:30 in piazza Mediterraneo a Marina di Modica, si svolgerà la cerimonia dedicata alla Bandiera blu. Da domani quindi, il vessillo che indica l’alta qualità delle nostre spiagge e delle nostre località di mare, sventolerà a Marina di Modica e Maganuco. Questa simbolica cerimonia, l’alzaBandiera Blu 2025 – ha detto Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia – segna anche l’inizio ufficiale della nostra stagione balneare. La Bandiera blu consegnataci dalla FEE (Foundation for Environmental Education) è il simbolo che rappresenta il prestigioso riconoscimento per quelle spiagge italiane e non solo che osservano e rispettano rigorosi standard di qualità ambientale e servizi turistici. L’appuntamento sarà domani mattina nella bellissima piazza Mediterraneo e saremo presenti come Amministrazione comunale prima di spostarci negli altri luoghi, a Marina e Maganuco, dove verranno issate le altre bandiere. Affermo con malcelato orgoglio – continua l’Assessore Cannizzaro – che la conferma della Bandiera blu per le due spiagge modicane e per il quinto anno consecutivo, è testimonianza dell’impegno costante che abbiamo e che ha l’intera Città di Modica, nella tutela dell’ambiente e per la crescita sostenibile delle nostre località balneari verso un turismo sempre più a misura umana e di ambiente. La cerimonia di domani, sarà anche un’occasione importante per ribadire la sensibilità e l’attenzione da parte dell’Amministrazione verso la protezione dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’accessibilità in spiaggia e dei servizi a disposizione dei nostri concittadini e di quanti vengono da fuori a godere la bellezza del nostro mare.

Salva