“Vittoria per la Pace”, venerdì dalle ore 19 presso il Palazzo Comunale

Vittoria – In un tempo in cui il rumore assordante delle guerre che colpisce e distrugge ogni vita, il mondo sembra smarrire la via del dialogo, della giustizia e della convivenza, la città di Vittoria sceglie di alzare la voce per la Pace, la libertà, la democrazia. Domani 27 giugno, dalle ore 19, il Palazzo Comunale aprirà le sue porte alla cittadinanza per una grande Veglia per la Pace, un momento di raccoglimento, riflessione e testimonianza collettiva contro tutte le guerre, le violenze e ogni forma di sopraffazione. “Di fronte al dolore, di fronte ai bambini che muoiono sotto le bombe, alle città distrutte, alle lacrime di chi fugge, il silenzio è complicità – dichiara il Sindaco Francesco Aiello. La nostra piccola voce, da questa città, da questo angolo di Sicilia, si leva forte per dire basta alle guerre, basta con l’odio, basta alla violenza come strumento di soluzione dei conflitti. La pace non è un’utopia, è l’unico orizzonte possibile da perseguire nella dignità e nel futuro. La nostra comunità si stringe in un abbraccio verso tutti e rinnova il suo impegno a difendere i valori della convivenza, del rispetto e della solidarietà”.

Il programma della veglia prevede letture, e brevi riflessioni dei cittadini, dei rappresentanti delle comunità, delle associazioni e della società civile.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

“Siamo parte di un’unica umanità. Questa veglia è il nostro piccolo gesto per ricordarlo al mondo” – conclude il Sindaco.

