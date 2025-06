Incidente al Ponte sull’Irminio. Mattinata di code e disagi per i pendolari

MODICA – – Una mattinata difficile per centinaia di automobilisti quella odierna, a causa di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore del giorno nei pressi del Ponte sull’Irminio. L’episodio, un tamponamento che ha coinvolto più veicoli, ha causato un blocco pressoché totale del traffico in entrambe le direzioni di marcia, protraendosi per oltre due ore e generando lunghe code e notevoli disagi.

L’incidente è avvenuto in un orario di punta per i pendolari, molti dei quali si stavano recando al lavoro. La conseguenza diretta è stata un ritardo significativo per un gran numero di lavoratori, costretti a rimanere incolonnati per ore. La circolazione, già intensa in quel tratto stradale durante le ore mattutine, è andata completamente in tilt, trasformando il tragitto quotidiano in un’odissea.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e regolare il flusso veicolare, seppur con grande difficoltà data la portata del blocco. I mezzi coinvolti nel tamponamento sono stati successivamente rimossi dalla carreggiata, permettendo una graduale riapertura e lo smaltimento delle code che si erano formate per chilometri.

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, l’incidente non avrebbe causato feriti gravi, un dato che, seppur in un contesto di notevoli difficoltà per la viabilità, rappresenta la notizia più importante. Resta l’amaro in bocca per i tanti automobilisti che hanno visto la loro mattinata stravolta da questo imprevisto.

