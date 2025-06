Finalmente è arrivata l’Estate

Oggi 21 Giugno alle 4:41 ora italiana è iniziata ufficialmente l’estate 2025, sarà infatti il giorno più lungo dell’anno, con più ore di luce, noto come solstizio d’estate .

Ma già da oggi la durata del giorno inizierà a diminuire, fino al solstizio d’inverno che ricordiamo quest’anno avverrà, Il 21 dicembre.

Importane da notare è che il solstizio d’estate non si verifica sempre il 21 giugno, ma può cadere il 20 o il 22 del mese. La ragione risiede nel fatto che la durata del nostro calendario gregoriano è di 365 giorni, mentre la durata dell’anno siderale, cioè il tempo che impiega la terra a compiere un giro attorno al Sole, è di 365 giorni e 6 ore circa.

Questa differenza di ore – che ha reso necessaria l’introduzione degli anni bisestili – di concerto con altri fenomeni, determina i cambi di data e orario. È interessante notare che, sebbene si dica spesso che in estate le giornate si allungano , in realtà avviene l’esatto contrario e quindi le giornate di sole a nostra disposizione inizieranno a diminuire, sarà il caldo quello ad aumentare, anche se quest’anno sembra essere un inizio di estate un po’ anomala visto le recenti perturbazioni che nelle nostre zone hanno portato qualche pioggia ed un leggero abbassamento di temperatura. Tranquilli, è solo una perturbazione passeggera e già tra qualche giorno torneranno le temperature calde estive. In numerosi Paesi, specialmente nel Nord Europa, il solstizio d’estate è un momento molto atteso e ricco di tradizioni. Un esempio emblematico è il Regno Unito, dove ogni anno moltissime persone si radunano a Stonehenge, un sito megalitico che sembra essere stato progettato in relazione ai movimenti del Sole. Anche in altre regioni europee, il solstizio è celebrato con grande partecipazione. Nei Paesi scandinavi è molto sentita la festa di mezza estate, conosciuta come Midsummer, che unisce antichi riti pagani e atmosfere conviviali. Nell’Europa orientale, invece, la Notte di Kupala rappresenta un evento festoso legato al fuoco, all’acqua e all’amore. Avvicinandoci all’area alpina, in Tirolo è tradizione accendere grandi falò sui pendii montani per segnare l’arrivo dell’estate e rendere omaggio al Sole. In Italia, è comune festeggiare con falò, come nella tradizione della festa di San Giovanni, che cade il 24 giugno, ed è legata a riti di purificazione e fertilità. Si balla, si canta e si saltano i falò, e si raccolgono erbe officinali ritenute potenti in questo periodo, come l’olio di iiperico, molto noto per le sue proprietà curative. Altre tradizioni includono bagni notturni in mare, o il galleggiamento di fiori e candele sull’acqua, tutto ciò come riti propiziatori di benessere, salute, ed energia positiva.

E voi come festeggiate il solstizio d’estate? Come vi preparare ad accogliere la stagione più calda di tutto l’anno? Noi vi auguriamo di trascorrere una felice estate, piena di divertimento e di sano relax insieme alle persone care che desiderate avere accanto . Buona estate.

Salva