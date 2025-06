Terzo nido di tartarughe sulla spiaggia di Marina di Modica

Nel giorno della terza deposizione di uova di tartaruga Caretta Caretta nella spiaggia di Marina di Modica – ha detto Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia – è la tangibile dimostrazione dell’ottimo stato di salute dell’ecosistema sul nostro litorale- il sindaco Maria Monisteri, ha emesso l’ordinanza che salvaguarda ancora di più la nidificazione delle testuggini sulle spiagge modicane, indicando precise misure precauzionali per limitare le emissioni luminose in presenza di nidificazione o schiusa delle uova della tartaruga marina Caretta Caretta nel tratto di arenile interessato dalla nidificazione e/o dalla schiusa delle uova.

L’ordinanza riduce o elimina del tutto le fonti luminose non necessarie dalle ore 23:00 alle ore 05:00, per un raggio di almeno 400 metri dai nidi. Inoltre, devono essere schermate o orientate verso il basso le luci esterne di abitazioni private, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive pubbliche e private, limitandone l’intensità e privilegiando tonalità calde (≤2700 K). E’ vietato l’uso di fari mobili di droni con luci, di lampade a fascio diretto o luce bianca fredda rivolte verso la spiaggia ed è consentito solo l’uso di luci notturne solo per motivi di sicurezza, purché schermate o di bassa intensità.

L’ordinanza – ha detto l’Assessore Cannizzaro – si attiverà solo ed esclusivamente dopo aver accertato la presenza di un nido attivo di Caretta Caretta o nell’approssimarsi della fase di schiusa delle uova”

