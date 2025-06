“PAC, l’esperienza siciliana”: il 26 giugno al Teatro Donnafugata a Ragusa convegno Confagricoltura e ANSA

Ragusa – L’attuazione della nuova Politica Agricola Comune in Sicilia rappresenta un banco di prova significativo per il comparto agricolo regionale, che ha visto l’impegno di 373 milioni di euro nel 2024 attraverso il Piano Strategico Nazionale. Uno snodo strategico per il futuro dell’agricoltura siciliana che necessita di un bilanciamento tra sostenibilità ambientale e competitività economica, garantendo alle imprese agricole siciliane gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato globale senza compromettere la loro capacità produttiva e la loro redditività.

Questo sarà il tema di “PAC, l’esperienza siciliana”, convegno organizzato da Confagricoltura, in partnership con ANSA, nell’ambito di un progetto della DG AGRI (Directorate-General for Agriculture and Rural Development), che si terrà giovedì 26 giugno dalle 11.30 alle 13.00, a Ragusa, presso il Teatro Donnafugata.

Il programma dei lavori, prevede gli interventi di Elisabetta Guidobaldi, Caposervizio di ANSA, Antonino Pirrè, Presidente di Confagricoltura Ragusa, Biagio Pecorino, Professore di Economia agraria all’Università degli Studi di Catania, Fulvio Bellomo, Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura Regione Siciliana, Rosario Marchese Ragona, Presidente Confagricoltura Sicilia e degli imprenditori agricoli Maria Elisabeth Modica dell’Azienda Agricola Francesco Modica e Franco Gurrieri di Mediterranea Fiori. Porteranno le loro testimonianze Roberto Giadone, imprenditore agricolo di Natura Iblea, Alessandro Vita, imprenditore agrituristico e Direttore di Confagricoltura Sicilia, Luca La Licata, responsabile CAA Confagricoltura Ragusa e produttore cerealicolo.

I lavori saranno trasmessi in streaming sul sito dell’Ansa e di Confagricoltura.

