Modica, Forza Italia: “Chiudiamo nei giorni festivi: primo passo verso la civiltà del lavoro”

Modica – Una svolta attesa da molti è arrivata: il 18 dicembre 2024 è stata approvata una norma nazionale che impone la chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali nei sei principali giorni festivi dell’anno: Capodanno, Pasqua, Primo Maggio, Ferragosto, Natale e Santo Stefano. Questa decisione, promossa dall’attuale governo, è stata accolta con favore da chi da tempo denunciava la “schiavizzazione” di commessi e impiegati, costretti a lavorare in giornate di profondo significato sociale e familiare.

La nuova disposizione segna la fine di un’era per molti lavoratori del commercio, restituendo loro il diritto di godere appieno di queste festività. Nonostante si sia ancora lontani dall’obiettivo della chiusura in tutte le domeniche, questo provvedimento rappresenta un primo, significativo passo verso una più ampia conquista di civiltà nel mondo del lavoro.

L’obbligo di chiusura – spiega Giorgio Sigona Responsabile Attività Produttive Forza Italia Modica – non riguarda tutte le attività. Sono esclusi bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e i negozi situati in stazioni, aeroporti, porti e autostrade. Tutte le altre attività, invece, dovranno tassativamente abbassare le serrande. Chi non rispetterà la norma rischia una multa fino a 12.000 euro, oltre alla sospensione dell’attività da uno a dieci giorni in caso di recidiva”.

Forza Italia e diversi alleati di Governo hanno già espresso la chiara intenzione di non fermarsi qui. L’obiettivo finale è ambizioso: estendere la chiusura obbligatoria anche a tutte le domeniche ordinarie, senza alcuna eccezione. Questo allineerebbe l’Italia a numerosi paesi europei, sebbene potrebbe rivoluzionare profondamente il volto e il ritmo del commercio nazionale.

“La questione della competenza legislativa in materia di orari commerciali, come stabilito dalla Corte Costituzionale, spetta alle Regioni. Queste ultime, tuttavia, hanno spesso delegato la “patata bollente” ai Comuni. A Modica, la situazione è rimasta invariata: il Comune non si è mai espresso chiaramente sulla questione, lasciando gli esercenti liberi di agire.

Forza Italia Modica ha più volte sollecitato un confronto con l’Amministrazione e il Sindaco per affrontare questa e altre problematiche, offrendo la propria esperienza per trovare soluzioni che tutelassero i lavoratori senza gravare eccessivamente sulle imprese. Tuttavia, l’attuale amministrazione ha preferito procedere autonomamente, senza aprire un dialogo e, soprattutto, senza fornire alla città una chiara “visione” del futuro.

“È particolarmente rilevante che l’attuale Sindaco provenga da esperienze amministrative legate ai servizi sociali. Ci si aspetterebbe da lui una maggiore sensibilità e comprensione delle esigenze di commessi, impiegati, magazzinieri, ragionieri e di tutti coloro che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono all’economia cittadina. Un primo cittadino dovrebbe essere al fianco delle famiglie, supportando la ricerca di soluzioni che permettano loro di godere della domenica come giorno fondamentale di vita domestica e riposo, un pilastro di ogni società evoluta”.

Forza Italia Modica ribadisce la sua ferma posizione: nessuna mediazione finta o compromessi di facciata. “La domenica, saracinesche abbassate per tutte le attività!”, questa la trincea su cui il partito si batterà strenuamente nell’interesse della città e dei suoi cittadini.

Forza Italia sarà sempre presente con idee, parole e un’attenzione costante sull’operato dell’amministrazione, che, a detta del partito, non sta brillando per risultati. Con una presenza sempre più forte in città, nei comparti produttivi e sociali, e vicina ai cittadini, Forza Italia continuerà a difendere con energia i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.

