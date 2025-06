S.Croce. Eroe della spiaggia del Palmento: Giuseppe Muscia salva 5 turisti, tra cui una bambina

Santa Croce Camerina – Un pomeriggio apparentemente tranquillo sulla spiaggia del “Palmento,” a pochi passi dalla celebre casa di Montalbano, si è trasformato in una scena di salvataggio mozzafiato grazie alla prontezza e al coraggio di Giuseppe Muscia. Titolare del chiosco “Il Mango” e figura molto conosciuta nella zona, Muscia è intervenuto prontamente per trarre in salvo cinque turisti, tra cui una bambina, colti di sorpresa da una corrente insidiosa.

La situazione è precipitata in pochi istanti. Una forte corrente ha impedito ai bagnanti di tornare a riva, creando momenti di panico. Mentre alcuni si affannavano nel tentativo di aiutare e altri cercavano disperatamente di resistere, il pericolo è aumentato. È stato a quel punto che Giuseppe Muscia, con straordinaria lucidità, ha afferrato un salvagente e si è lanciato in mare. Grazie alla sua profonda conoscenza del tratto di costa, come riportato da Santa Croce Web, è riuscito a portare tutti in salvo.

Sul posto era presente anche una dottoressa, che ha prestato immediata assistenza ai turisti, scongiurando conseguenze più gravi. Fortunatamente, nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero, ma lo spavento è stato enorme per tutti i coinvolti.

Questo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza di questo tratto di litorale, da tempo considerato insidioso da chi conosce bene le correnti marine della zona. L’azione eroica di Giuseppe Muscia sottolinea ancora una volta l’importanza cruciale di dotare la spiaggia di presidi di salvataggio permanenti. In questo angolo di Sicilia, tanto amato dai turisti, il coraggioso gesto di un uomo ha trasformato un momento di grande pericolo in una storia a lieto fine.

