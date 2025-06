Vittoria, Estate 2025: al via ai Centri Estivi

Vittoria – La Giunta Comunale di Vittoria ha approvato il provvedimento che dà ufficialmente il via all’attuazione dei Centri Estivi 2025, per le attività socioeducative rivolte ai minori.

I Centri Estivi hanno come obiettivo quello di offrire opportunità di crescita, socializzazione e contrasto alla povertà educativa, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Un’attenzione particolare sarà riservata ai minori provenienti da famiglie in difficoltà economica, che potranno partecipare gratuitamente grazie alla copertura integrale delle rette da parte del Comune.

“Vogliamo che nessun bambino o ragazzo resti indietro, soprattutto nei mesi estivi, quando le famiglie spesso affrontano disagi legati alla conciliazione tra lavoro e cura dei figli”, dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Francesca Corbino. “Crediamo sia fondamentale offrire loro occasioni di crescita in contesti educativi e socializzanti, affinché ogni bambino possa vivere un’estate ricca di esperienze positive. I Centri Estivi sono strumenti preziosi per promuovere inclusione e benessere, e la nostra Amministrazione ha scelto di investire con responsabilità e lungimiranza per rafforzare il tessuto sociale della città.”

Il progetto prevede la possibilità di inserire nei centri anche bambini e ragazzi con disabilità.

“Con questa delibera continuiamo a costruire una città che non lascia indietro nessuno,” conclude il Sindaco Francesco Aiello.

“Crediamo nella funzione educativa della comunità, nella responsabilità condivisa e nel valore della rete tra istituzioni, famiglie e terzo settore. I Centri Estivi 2025 sono un tassello di questo impegno.”

Il Comune di Vittoria conferma così il proprio impegno concreto verso l’infanzia, le famiglie e il diritto di ogni bambino a vivere un’estate serena e piena di scoperta.

Salva