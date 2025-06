“Iblea Acque non risponde e tratta male le persone”. Riceviamo

Buongiorno, sono una vostra lettrice, R.I.D..

Volevo segnalare una problematica persistente che è quella relativa al disservizio del fornitore idrico dell’Iblea Acque di Modica, che si ripercuote sugli utenti con file interminabili. Sono state inviate delle PEC senza risposte, in quanto il loro portale non permette di inviare delle istanze. Uno non sa come deve comportarsi, dato che non mi sembra giusto andare alle 5 di mattina per fare la fila per accedere agli sportelli. Oggi alle ore 11 avevo il numero 29 e hanno tolto i numeri, chiudendo alle 13, senza finire gli utenti con i numeri già assegnati, anche se eravamo dalle 9 in fila, in modo sgarbato , il signore ha sbattuto la porta in faccia, dicendoci di tornare giovedì alle 5. A questo punto dovrebbero cominciare a leggere le pec ricevute. Se ognuno facesse il proprio lavoro, mandando le bollette in maniera corretta e fare lo storno dei soldi pagati per un errore scaturito da loro. In questo modo l’utente non è obbligato a fare delle file interminabili.

Avete peggiorato un servizio già pessimo in partenza!

Grazie

Salva