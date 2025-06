Ragusa. Il Consigliere Buscemi nominato Coordinatore Regionale dei consiglieri di Controcorrente

Ragusa – Prestigioso riconoscimento, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palermo, per il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi. L’on. Ismaele La Vardera, presidente e leader del movimento politico Controcorrente, a cui Buscemi ha aderito nei mesi scorsi, lo ha nominato coordinatore regionale dei consiglieri comunali dello stesso movimento, in linea con i principi e i valori fondanti della democrazia. “Riconosciuta la vostra professionalità e rilevato l’interesse e l’impegno nel condividere la vostra esperienza nel territorio”: queste le motivazioni alla base della nomina. “Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento – afferma Buscemi – e, nel corso della cerimonia in cui mi è stato conferito l’incarico, ho portato all’on. La Vardera i saluti del territorio, annunciando che altri fari illumineranno, a partire dai prossimi giorni, la provincia di Ragusa”. “I simpatizzanti di Controcorrente nella nostra area – ha spiegato Buscemi – crescono ogni giorno sempre di più. Dialoghiamo con numerosi gruppi che orbitano nell’area progressista, cercando in noi un modo per comunicare con le istituzioni. Dialoghiamo con i delusi del centrodestra perché intravedono in Ismaele La Vardera un ariete che può scardinare questo sistema incancrenito. C’è da combattere ancora contro la banda Bassotti, quel centrodestra che guardiamo in maniera scettica e che oggi non ha remore nel rendersi autore di qualche ammiccamento nei nostri confronti. Sia chiaro. Non accettiamo persone provenienti da movimenti legati a Cuffaro e Lombardo, i vari Auteri del caso, insomma; non cerchiamo il voto strutturato, bensì ci rivolgiamo a quel voto d’opinione che ha perso Cateno De Luca. Parliamo, di fatto, al più grosso partito della nostra isola, il partito dell’astensionismo. Per questo, nei prossimi due anni è opportuno fare passare il messaggio che l’unica strada per liberarci da certi schemi precostituiti è andare Controcorrente. Crediamo in quello che facciamo e andiamo avanti con la consapevolezza che andremo a raggiungere grandi risultati. Ringrazio l’on. La Vardera per questa nomina e mi auguro che il nostro movimento possa continuare a crescere così come sta facendo adesso”.

Salva