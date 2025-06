Play Off Eccellenza. Gela in serie D. Ribaltato il 2 -0 dell’andata

Gela – Il Canosa saluta con amarezza il sogno Serie D. Dopo aver accarezzato la promozione vincendo per 2-0 la gara d’andata al “San Sabino”, la squadra pugliese è stata nettamente sconfitta per 3-0 in casa del Gela, che ha così ribaltato il risultato e conquistato il pass per la categoria superiore.

L’entusiasmo della vittoria casalinga, che aveva fatto sperare i tifosi canosini in un epilogo glorioso per una stagione comunque eccezionale, si è scontrato con la determinazione e la superiorità dei padroni di casa. Il Gela, spinto dal pubblico amico e forte di una prestazione maiuscola, è riuscito a colpire per tre volte, annullando il vantaggio accumulato dal Canosa e mettendo fine alle speranze di promozione.

Il Gela, dal canto suo, festeggia una promozione meritata, frutto di una rimonta impressionante e di una prestazione impeccabile nel match decisivo. Per il Canosa, ora è tempo di metabolizzare la sconfitta e guardare al futuro con rinnovato spirito, per ripartire con ancora più determinazione e tentare di raggiungere l’obiettivo sfumato in questa stagione.

