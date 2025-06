Leonard Cohen protagonista di una serata speciale 

Un omaggio alla voce poetica e spirituale di Leonard Cohen animerà questa sera il Centro Ebraico Il Pitigliani di Roma. L’incontro, che inizierà alle 20.30, rientra nel ciclo “Innovatori nella cultura ebraica”, promosso dallo stesso Pitigliani insieme alla casa editrice Giuntina e alla libreria Kiryat Sefer.

Leonard Cohen (1934–2016), cantautore, poeta e romanziere canadese, ha saputo unire come pochi altri la ricerca spirituale e la profondità letteraria, con un percorso artistico influenzato profondamente dalle sue radici ebraiche e dalla mistica. La sua voce grave e le sue liriche intense continuano a risuonare come preghiere laiche, capaci di parlare a credenti e non, in ogni parte del mondo. A raccontare il mondo complesso e affascinante di Cohen saranno tre voci d’eccezione: lo scrittore Giancarlo De Cataldo, il musicista Gabriele Coen – che ha più volte reinterpretato Cohen in chiave ebraica e klezmer – e il giornalista Massimo Lomonaco. A moderare la serata sarà l’attrice e cantante Evelina Meghnagi, che offrirà anche uno sguardo artistico sull’opera del cantautore. Sarà un’occasione per riscoprire la figura di Cohen non solo come icona musicale, ma come pensatore e poeta capace di attraversare culture, fedi e generazioni con la forza delle sue parole e delle sue melodie senza tempo.

