Controcorrente è in crescita anche a Ragusa

Ragusa – “Siamo sulla buona strada”. Così il consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi, dopo avere letto negli ultimi giorni il sondaggio di Swg pubblicato sul quotidiano “La Sicilia”. “Dal sondaggio emerge che il nostro movimento, in appena 4 mesi, se si dovesse votare domani – sottolinea Buscemi – sarebbe al 6% regionale con un potenziale bacino del 9%, permettendo l’elezione di una pattuglia di deputati Controcorrente. Nell’indice di gradimento, poi, mentre Schifani è l’ultimo governatore in Italia, l’on. Ismaele La Vardera è al primo posto tra i politici siciliani sondaggiati. Nell’efficacia dei leader regionali, ossia nella capacità di incidere, La Vardera è sempre al primo posto”. “Anche noi, nel nostro territorio – chiarisce ancora Buscemi – abbiamo la percezione che il gradimento di La Vardera sia in continua crescita e presto lo dimostreremo anche a livello locale con nuove entrate e con l’attivazione di nuovi fari. Stiamo sviluppando una serie di interlocuzioni che ci porteranno ad accrescere il nostro appeal”. Anche Massimo Iannucci e Corrado De Fecondo, referenti dei fari territoriali di Ragusa, manifestano il proprio apprezzamento per i risultati riscontrati. “Siamo molto soddisfatti – dicono – per i riscontri avuti. Ma, ancora di più, lo saremo per quello che accadrà nel prossimo futuro. Cercheremo di creare le condizioni perché possano essere attivati altri fari sul nostro territorio. Le condizioni affinché ciò accada ci sono tutte. Faremo del nostro meglio per fare passare il messaggio della linea politica adottata da Ismaele La Vardera”.

