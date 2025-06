Santa Croce Camerina. Presentata la ventesima edizione del memorial Mandarà

Santa Croce Camerina – Un’edizione particolare e più articolata, per celebrare al meglio l’edizione numero 20 del Memorial Giannunzio Mandarà. I tornei di basket, che si svolgeranno a Santa Croce dal 9 al 14 giugno, sono stati presentati ieri pomeriggio presso la biblioteca comunale, alla presenza del sindaco Peppe Dimartino, dell’assessore allo Sport, Davide Mandarà, del tecnico della Vigor Giancarlo Distefano e del padre di Giannunzio, Carmelo Mandarà. Presente anche, in rappresentanza delle società sportive, il direttore sportivo della Virtus Eirene Ragusa, Alessandro Scrofani. Una presentazione emozionante, che non ha mancato di risuonare alta grazie alle note del violino del maestro Riccardo Di Pasquale. Durante la manifestazione, la notizia che il playground che sarà realizzato nel piazzale D’Annunzio verrà intitolato proprio a Giannunzio Mandarà. Diversi, come al solito, i tornei che sono in programma da parte sia a livello maschile che femminile. Proprio a Santa Croce, come annunciato da Giancarlo Distefano, si è formato un gruppo di ragazze per formare una squadra che il prossimo anno potrebbe prendere parte ad un campionato, con la collaborazione di altre società. A prendere parte al memorial, tra le altre squadre, saranno Vigor Santa Croce, Ad Maiora Ragusa, Olympia Comiso, Vigor Vittoria, Ciavorella Scicli.

“Vent’anni di questo memorial – ha detto il primo cittadino – sono anche vent’anni di storia della nostra città. Questo è tra l’altro il memorial più longevo non solo a livello regionale ma probabilmente anche a livello nazionale e per questo non possiamo che ringraziare chi ogni anno si prodiga per la sua organizzazione, e cioè Giancarlo Distefano e il professore Mandarà per l’impegno costante e la passione che non fanno mai mancare”.

Salva