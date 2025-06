Ragusa, concorso “PretenDiamo Legalità“, in Questura la premiazione degli studenti

Ragusa – Questa mattina, presso la Sala Raciti della Questura, si è svolta la premiazione del concorso “ PretenDiamo Legalità “, che ha visto il coinvolgimento degli studenti di diverse scuole primarie e secondarie della provincia. Il progetto, giunto alla sua 8^ edizione, è stato realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed è finalizzato alla promozione della legalità, all’uso corretto della rete internet e dei social, e in generale alla diffusione dei valori posti a fondamento della Carta Costituzionale.

Al concorso si è registrata una nutrita partecipazione di istituti scolastici, i cui studenti si sono impegnati notevolmente, e con entusiasmo, nella realizzazione di elaborati in vari formati, cartacei e digitali, che sono stati vagliati attentamente da una apposita commissione.

All’evento erano presenti le rappresentanze degli studenti, accompagnati dai rispettivi docenti, dei tre istituti scolastici che sono risultati vincitori: la scuola primaria I.C. Portella della Ginestra di Vittoria classe 5° A, la scuola secondaria di I^ grado I.C. Albo – Giovanni XXIII di Modica classe 2° C, e la scuola secondaria di II^ grado I.C. Mazzini – Cannizzaro di Vittoria – classe 3° B.

Alla premiazione hanno proceduto il Questore Marco Giambra e Daniela Mercante, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; presenti anche Giorgia Iurato del medesimo Ufficio, e il Dirigente Superiore della Polizia di Stato in quiescenza Giovanni Scifo che, insieme al Questore, hanno fatto parte della commissione esaminatrice.

