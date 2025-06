Gaetano Mauro: forti disagi per i disservizi nella raccolta dei rifiuti a Ragusa

Ragusa – “Come è ampiamente dimostrato dalle diverse segnalazioni, ormai costanti, il sistema della raccolta dei rifiuti in città assomma un cumulo di criticità che l’amministrazione deve necessariamente affrontare con soluzioni permanenti.”

A questa conclusione è arrivato il consigliere Gaetano Mauro che rileva come le condizioni in città si avviano, decisamente, verso un possibile punto di non ritorno.

“Non è normale avvisare solo poche ore prima e in maniera parziale, solo attraverso i social, le utenze familiari – quelle commerciali vedranno normalmente ritirato l’indifferenziato – che si vedranno costrette a tenere in casa, per altri sette giorni da oggi il rifiuto. In questi casi dovrebbe essere previsto un turno straordinario di raccolta, non possono essere sempre i cittadini, che pagano non senza difficoltà, a soffrire per questo tipo di disagi.

Aggiunge ancora il consigliere Mauro: “In una epoca ormai dominata dalla comunicazione e dalla necessità di trasparenza, ci si affida alla formula delle cause di forza maggiore con una sorta di vittimismo che vuole arginare le legittime proteste dei cittadini per colpe che, ormai, anche l’assessore al ramo, come ha fatto durante l’ultimo Consiglio comunale, addossa alle strategie e alle scelte dell’amministrazione.

Una semplice e quanto mai necessaria bonifica di una microdiscarica in centro diventa un problema economico di intervento straordinario, il caso del CCR di Marina di Ragusa, ancora precluso al conferimento per l’immobilismo dell’amministrazione, anche di fronte all’incedere della stagione estiva nella quale il centro è maggiormente a servizio dell’utenza, ci dicono che la gestione di certi servizi, da parte di chi ci governa, è totalmente fallimentare.”

“Se ci sono problemi di ordine economico ce lo dicano chiaramente, saremo i primi a condividere le difficoltà e ricercare le dovute soluzioni – conclude Mauro – le deficienze e le criticità di questi amministratori, da sole non costituirebbero motivo di allarme, ma messe assieme, TMB, discariche, rifiuti abbandonati, verde pubblico spontaneo e decoro urbano, centri di raccolta in fase, lenta, di riorganizzazione e di adeguamento, interventi e procedure di gara sempre dell’ultimo momento, rendono quanto mai instabile la situazione ed esigono una presa di coscienza di sindaco e assessori che, forse, non risultano adeguati alle esigenze di una città come Ragusa che pure, da sempre, ha dimostrato di saper far fronte alle difficoltà e alle emergenze.”

