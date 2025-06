On. Scerra: “L’Aeroporto di Comiso deve essere salvato”. Sollecitato Ministro dei Trasporti

Comiso – “L’aeroporto deve essere salvato. Oggi versa in stato comatoso: il numero dei passeggeri crolla costantemente, a causa della scarsa lungimiranza della Regione Siciliana che sembra voler vanificare i milioni di euro stanziati per la continuità territoriale e per sostenere la crescita della scalo. Motivo più che sufficiente per spingere il Mit a verificare innanzitutto l’efficacia delle scelte compiute nella gestione di questa infrastruttura e quindi avviare un monitoraggio costante dell’impiego delle risorse economiche statali da parte della Regione Siciliana”. Lo sostiene il parlamentare Filippo Scerra (m5S) che, con un’apposita interpellanza depositata questa mattina, sollecita l’intervento del ministro dei Trasporti.

“Dopo diversi allarmi lanciati in questi anni, l’aeroporto di Comiso vive oggi uno dei punti più bassi della sua giovane storia. Nel 2024 i passeggeri sono stati appena 260mila, mentre l’altro aeroporto minore, ovvero Trapani, ha superato il milione. Eppure lo scalo di Comiso è stato destinatario di risorse finanziarie nazionali e regionali, come nel caso dei 24 milioni per la continuità territoriale, ferma però da ben 5 anni. Le gare per le rotte nazionali – ricorda Scerra – non hanno ricevuto molte offerte. In questo, spicca la poca attenzione della Regione Siciliana che non fa mistero di voler privatizzare i principali aeroporti dell’isola, senza includere clausole vincolanti per Comiso. Un modo di procedere che mortifica ulteriormente la rete di collegamento siciliana, già alle prese con la crisi del sistema autostradale compromesso da lavori infiniti e disagi costanti. La critica situazione dell’aeroporto di Comiso è un altro capolavoro del centrodestra regionale, indifferente allo sviluppo del Sud Est siciliano. Quella della rinascita dell’aeroporto di Comiso è una battaglia che cittadini, imprenditori, commercianti del su est siciliano devono fare in maniera compatta. Stiamo organizzando un momento di protesta e proposta già il prossimo venerdì perché non possiamo permettere che un’infrastruttura cosi strategica versi in tali condizioni”.

