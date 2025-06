Monterosso Almo scommette sulla cultura digitale: il Museo Civico di Palazzo Cocuzza si rinnova

Monterosso Almo – Un importante appuntamento culturale attende la comunità monterossana oggi po eroghino, venerdì 6 giugno, presso lo storico Palazzo Cocuzza: si terrà la presentazione ufficiale del progetto di digitalizzazione del Museo Civico, un’iniziativa che segna un passo significativo verso la valorizzazione e la tutela del patrimonio archeologico e culturale del territorio.

L’evento, promosso dal Comune di Monterosso Almo, sarà introdotto dall’Assessora al Turismo, Concetta Giaquinta, che illustrerà il contesto e gli obiettivi del progetto. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco, Salvatore Pagano, e del Giuseppe Morando, direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica.

Fulcro dell’incontro sarà la presentazione della digitalizzazione vera e propria, a cura di Francesco Amato, autore del lavoro. Il progetto prevede la creazione di un archivio digitale delle collezioni museali, con ricostruzioni tridimensionali e contenuti interattivi che permetteranno una fruizione innovativa e accessibile dei beni esposti.

A sottolineare il valore di questa iniziativa sarà il contributo di Saverio Scerra, Funzionario Archeologo della Soprintendenza di Ragusa, che interverrà con una relazione su “La digitalizzazione dei beni archeologici ai fini della loro tutela e valorizzazione”. Seguirà l’intervento dell’archeologo Matteo Roccuzzo, che parlerà delle nuove prospettive di crescita per il Museo Civico di Monterosso Almo.

Chiuderà l’incontro Giovanni Amato, con una riflessione su come il museo possa rappresentare un punto di partenza per una più ampia conoscenza e fruizione del territorio, attraverso un percorso che coniuga cultura, natura e identità locale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di rilievo non solo per gli studiosi e gli addetti ai lavori, ma per tutta la cittadinanza, chiamata a riscoprire – attraverso le tecnologie digitali – le proprie radici e le potenzialità di sviluppo culturale e turistico del proprio paese.

L’incontro si terrà oggi il 6 giugno 2025 presso Palazzo Cocuzza con i nizio alle 18,30.

