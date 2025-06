Malattie infettive e Urologia: Campo annuncia interrogazione e richiesta audizione

Ragusa – Una interrogazione parlamentare all’Assessorato regionale alla salute e una richiesta di audizione in commissione Sanità all’ARS del direttore generale dell’Asp, Pino Drago, sul paventato trasferimento del reparto di Malattie infettive, da Ragusa a Modica. Le annuncia la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, che già nei mesi passati si era presa carico della questione riguardante le problematiche di Urologia e Oncologia, con appositi atti e con un incontro con lo stesso Drago. “I rumors sui possibili trasferimenti si fanno sempre più insistenti – rileva Campo –. In particolare, del reparto di Malattie infettive a Ragusa resterebbe soltanto un semplice poliambulatorio senza posti letto, mentre il reparto, di fatto, sarebbe trasferito a Modica. Parliamo di un reparto che in tempo di Covid è stato in prima linea nella cura dei pazienti e che adesso, senza ragioni plausibili, verrebbe di fatto smantellato. Una situazione inaccettabile. E questo nonostante le rassicurazioni, ricevute pochi mesi orsono dallo stesso Drago, di un rafforzamento deciso e costante dei servizi e delle risorse destinate all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; rassicurazioni che ci auguriamo non vengano disattese. Ma insieme a Malattie infettive la nostra preoccupazione riguarda anche Urologia, che anche in questo caso – si vocifera – rischia nuovamente di essere accorpata a Modica. È necessario un aggiornamento da parte di Drago, per rassicurare i cittadini in allerta e per diradare i dubbi che circolano insistentemente fra i pazienti stessi. Ribadiamo che, ascoltando Drago, ci è stato sempre riferito come la scelta strategica della direzione fosse quella di potenziare opportunamente il Giovanni Paolo II, facendone un baricentro per l’intera provincia, e invece sembra essere periodicamente sul punto di perdere pezzi”.

