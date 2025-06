Grave intossicazione a Ragusa, l’antidoto arriva dall’ospedale di Agrigento

RAGUSA – Avvelenato da un composto molto pericoloso, il glicole etilenico, componente di inchiostri, vernici ma soprattutto come liquido di raffreddamento e come antigelo nei motori delle auto viene salvato grazie a un antidoto fornito dall’ospedale di Agrigento.

Vicenda a lieto fine per un ragusano, che era giunto in stato di grave intossicazione all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e necessitava un trattamento a base di fomepizolo, un farmaco che è stato fornito dall’Uo di farmacia dell’ospedale di Agrigento, inserito nella rete nazionale antiveleni che fa capo al centro omonimo di Pavia. La richiesta dell’antidoto è stata gestita in poche ore per permettere al farmaco di salvare una vita.

“L’importanza del risultato – spiega il direttore del dipartimento del Farmaco, Giuseppe Bellavia – nasce dalla crescente diffusione di sostanze potenzialmente tossiche in ambito domestico e lavorativo. Disporre di antidoti in tempi rapidi può letteralmente salvare vite umane”.

