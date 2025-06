Comune di Modica: telefoni muti da tempo. Interrogazione di Spadaro

Da qualche settimana – scrive il Consigliere comunale, Giovanni Spadaro – raccolgo lamentele da parte di nostri concittadini perché non riescono a mettersi in contatto telefonico con il Comune. Da informazioni assunte pare che il problema derivi da un guasto tecnico alle linee telefoniche. Spadaro, chiede al Sindaco che vengano rese note le cause e tempi previsti per la soluzione del problema che oramai si trascina da mesi. Ritengo infatti, conclude il consigliere del PD – che sia dovere dell’Amministrazione notiziare sul punto i cittadini e, soprattutto, indicare metodi alternativi per contattare i vari uffici.

