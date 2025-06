Mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e condanna del massacro in corso a Gaza. Lettera aperta alla Sindaca

Modica – Il Movimento 5 Stelle di Modica chiede al Sindaco e all’Amministrazione comunale di sollecitare una presa di posizione chiara, urgente e necessaria davanti alla tragedia umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati. Come cittadini e rappresentanti di una forza politica che pone i diritti umani, la giustizia internazionale e la legalità costituzionale al centro della propria azione, riteniamo inaccettabile il silenzio istituzionale dinanzi a quello che la Corte Internazionale di Giustizia ha già definito come plausibile crimine di genocidio. Chiediamo quindi – scrivono dal Movimento 5 stelle – che il Comune di Modica si unisca a molte altre amministrazioni italiane, approvando una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, condannando le gravi e continue violazioni dei diritti umani da parte del governo israeliano nella Striscia di Gaza e nei territori occupati, e chiedendo un cessate il fuoco immediato e duraturo. I numeri sono drammatici: secondo le Nazioni Unite, oltre 53.000 morti accertati; secondo The Lancet, più di 186.000 vittime indirette; tra queste, oltre 18.000 bambini. A ciò si aggiunge la distruzione sistematica di ospedali, scuole, infrastrutture civili e il blocco degli aiuti umanitari. Recentemente, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Yoav Gallant. Inoltre, è stato riconosciuto che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi è illegale e ne è stato chiesto lo smantellamento. Nel frattempo, in Italia, si profila il rinnovo automatico del Memorandum d’intesa militare Italia-Israele, previsto per l’8 giugno 2025. Un accordo firmato nel 2003 in modo opaco, mai discusso apertamente in Parlamento, che prevede cooperazione militare, scambio di tecnologie belliche e addestramento congiunto. Dieci giuristi italiani hanno già presentato una diffida formale, denunciandone l’incostituzionalità e la possibile complicità con crimini di guerra. In questo scenario, non è più possibile tacere. Il Comune di Modica ha la possibilità, e il dovere morale, di far sentire la propria voce. Lo chiediamo con forza in nome dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, del rispetto della legalità internazionale e della dignità umana.

Chiediamo dunque che il Consiglio Comunale:

1. Approvi una mozione a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina;

2. Condanni con fermezza i crimini commessi contro la popolazione civile palestinese;

3. Esprima pubblicamente la richiesta di cessate il fuoco immediato e di accesso pieno agli aiuti

umanitari.

Il Movimento 5 Stelle di Modica si unisce a migliaia di cittadini, associazioni, movimenti e

amministrazioni locali che, in tutta Italia, invocano una svolta nella posizione politica delle

istituzioni. È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte della giustizia, della pace, della

vita.

Confidiamo in un segnale forte da parte del Comune di Modica.

