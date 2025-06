Lavori di mitigazione idrogeoligico c.da Scardacucco. Interrogazione del Consigliere Spadaro

Con una nota/interrogazione, inviata al Sindaco e all’assessore ai LL.PP, .il Consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, chiede di sapere a che punto sono i lavori aggiudicati in data 19 novembre 2024, relativi i lavori alla mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione e regimentazione delle acque in c.da Scardacucco. Da tale data ad oggi giugno 2025 – continua Spadaro – non si hanno notizie sulla data di inizio dei lavori o su possibili cause ostative. Ricordo che in quella zona subito dopo un temporale il tratto di strada viene interdetto al traffico veicolare per evitare danni agli automezzi e che qualche residente rimane bloccato dentro la propria abitazione. Ritengo opportuno oltre che necessario – scrive ancora il Consigliere – avere notizie sul ritardo dell’inizio di lavori che sono necessari ed importanti per i tanti residenti della zona.

Salva