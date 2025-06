Il Modica Airone Under 8 trionfa alla Dream Soccer Camp e chiude la stagione in bellezza

MODICA – Una giornata indimenticabile per i giovani talenti del Modica Airone Under 8, che si sono regalati una vittoria strepitosa alla Dream Soccer Camp, chiudendo la stagione nel migliore dei modi. Un successo che va oltre il campo da gioco, celebrando i valori di sport e divertimento che sono alla base della crescita di questi ragazzi.

La semifinale ha visto i piccoli campioni affrontare la Dream Soccer Blu, superandola con un netto e inequivocabile 7-0. Una dimostrazione di forza e un gioco di squadra impeccabile che ha spianato la strada verso la finale.

L’atto conclusivo del torneo ha messo di fronte il Modica Airone alla Fair Play Comiso. Anche in questo caso, i giovani atleti modicani non hanno lasciato scampo agli avversari, imponendosi con un perentorio 6-0. Un risultato che suggella una giornata perfetta e una stagione ricca di impegno e soddisfazioni.

“Bravi ragazzi!” è il coro unanime che si leva per celebrare questa fantastica vittoria. “Un ringraziamento speciale va alla società ospitante, la Dream Soccer, per aver organizzato questi preziosi momenti di sport e divertimento. Eventi come questi non solo permettono ai giovani di esprimere il loro talento, ma soprattutto li guidano nella crescita personale, insegnando loro l’importanza del fair play, della collaborazione e della passione per lo sport.

Questo trionfo alla Dream Soccer Camp è il coronamento di un anno di duro lavoro e dedizione da parte dei piccoli atleti del Modica Airone, dei loro allenatori e delle loro famiglie. Un’ulteriore conferma che, nel calcio giovanile, i risultati più importanti sono la gioia di stare insieme e la possibilità di crescere attraverso lo sport – dice Mister Franco Rappocciolo -.

Salva