Calcio. E’ ufficiale la finale playoff di Eccellenza sarà Modica- Real Normanna

Modica – Sarà lo Stadio “Vincenzo Barone” il palcoscenico della prima sfida playoff per il Modica Calcio. I rossoblù affronteranno in casa la Real Normanna nell’andata della competizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 giugno, con fischio d’inizio alle 16.

Il Modica Calcio si prepara, dunque, a scendere in campo per questa importante fase della stagione, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino verso la promozione. L’incontro casalingo rappresenta un’opportunità fondamentale per conquistare un vantaggio in vista della gara di ritorno. La Real Normanna è riuscita, infatti, a difendere il vantaggio dell’andata e ha chiuso 0-0 in Calabria contro una mai doma Rossanese, prendendosi l’ultimo atto di una stagione interminabile che mette in palio la Serie D.

