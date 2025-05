L’illuminazione pubblica arriva sulle SP 59 e 23 lungo la Modica – Giarratana

Modica – 180 nuovi corpi illuminanti a led di ultima generazione hanno cominciato da ieri sera ad illuminare le SP59 e 23 sulla Modica – Giarratana in territorio di Ragusa. Il nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato reso possibile grazie soprattutto ad un emendamento alla finanziaria regionale del 2024 firmato dall’Onorevole Ignazio Abbate che ieri ha assistito insieme al Presidente della Provincia, Maria Rita Schembari, all’accensione delle luci. La Provincia Regionale di Ragusa ha infatti partecipato con una quota minoritaria integrando il finanziamento regionale che è stato di 500 mila euro. “Ho visto la gioia negli occhi dei tanti residenti della zona – ha commentato l’On.Abbate – che da sempre chiedono un’attenzione maggiore per la loro sicurezza, sia stradale che privata. L’accensione delle luci ha un valore altissimo visto che illumina due strade ad alto traffico soprattutto di mezzi pesanti, viste le tante aziende agricole che insistono nella zona. Inoltre concorrono ad accrescere quella sensazione di sicurezza nei residenti delle contrade rurali. Ho ringraziato la presidente Schembari per la sua presenza e per la collaborazione ricevuta dal Libero Consorzio, anche attraverso l’ufficio tecnico, durante la trafila burocratica che ha portato alla realizzazione dell’opera pubblica. Un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali che vivono i luoghi e costantemente inviano feedback sui reali bisogni della gente incarnando perfettamente il ruolo che ricoprono. Prossimamente partiranno anche i lavori per l’illuminazione di S.Giacomo, altra popolosa frazione ragusana dove insistono corpi illuminanti di vecchissima generazione che si alternano con zone completamente al buio. Nelle sessioni di bilancio del 2025 lavorerò per inserire i fondi necessari alla realizzazione di altri impianti nelle zone rurali di tutto il territorio provinciale”.

