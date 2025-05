Conformità UE per prodotti chimici: Notifica PCN, etichette CLP, schede di sicurezza e codici UFI

Le aziende che immettono miscele chimiche sul mercato dell’Unione Europea devono rispettare normative rigorose in materia di sicurezza e informazione. Una delle principali è la Notifica PCN (Poison Centre Notification), prevista dall’Allegato VIII del Regolamento CLP. Questo obbligo richiede l’invio di informazioni dettagliate sulla miscela per permettere ai Centri antiveleni nazionali di intervenire tempestivamente in caso di esposizione o incidente chimico.

La notifica deve contenere dati fondamentali come la composizione completa del prodotto, la classificazione del pericolo, le modalità d’uso e il codice UFI (Unique Formula Identifier). È importante anche che la notifica venga presentata nella lingua del paese di destinazione. Per molte aziende, affrontare questo processo in autonomia può essere complicato. Affidarsi a un servizio specializzato come quello offerto da UFI.EU permette di gestire la Notifica PCN con precisione e nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge.

Etichette CLP e schede di sicurezza: requisiti fondamentali per la conformità

Un altro elemento indispensabile per la conformità dei prodotti chimici nell’UE è la corretta Creazione etichetta CLP, che include pittogrammi di pericolo, frasi di rischio, consigli di prudenza e il codice UFI. Le etichette devono essere leggibili, accurate e coerenti con i dati forniti nella notifica PCN. Errori o omissioni possono comportare sanzioni, ritiri dal mercato o danni alla reputazione aziendale. UFI.EU supporta le imprese con un servizio professionale di Creazione etichetta CLP, conforme ai requisiti normativi europei.

Accanto all’etichettatura, la scheda di sicurezza (MSDS) è un documento obbligatorio che riporta le informazioni essenziali per il corretto utilizzo del prodotto chimico. Descrive le caratteristiche della sostanza, i rischi, le misure di primo soccorso, le modalità di conservazione e smaltimento. Una scheda non conforme o non aggiornata può esporre l’azienda a controlli, sanzioni e rischi per la sicurezza. UFI.EU offre un servizio specializzato di Creazione della scheda di sicurezza in linea con i regolamenti REACH e CLP, garantendo documentazione precisa e facilmente accessibile.

Generazione del codice UFI e soluzioni integrate per la conformità

Il codice UFI è un identificatore alfanumerico univoco di 16 caratteri che collega la miscela alla notifica PCN. Deve essere stampato sull’etichetta del prodotto e corrispondere esattamente ai dati inseriti nella notifica. La generazione corretta del codice richiede l’utilizzo del numero di partita IVA aziendale e un identificatore specifico della formulazione. Errori nella creazione o nell’uso del codice UFI possono portare a gravi problemi normativi.

Per questo motivo, UFI.EU propone un servizio completo che accompagna le aziende in ogni fase del processo di conformità: dalla generazione del codice UFI alla notifica PCN, dalla creazione delle etichette CLP fino alla redazione delle schede di sicurezza. Collaborare con un partner esperto significa ridurre il rischio di errori, ottimizzare i tempi e garantire la conformità normativa a livello europeo. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata e porta i tuoi prodotti sul mercato europeo con sicurezza e tranquillità.

